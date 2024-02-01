Лукоянов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянов Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1993

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1993

Отец: Лукоянов Владимир Андреевич

Мать: Татьяна *

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