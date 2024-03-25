Сулейманов Хасан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманов Хасан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1927

Сын: Сулейманов Хусаин Хасанович

Мать ребёнка: Сулейманова прапрабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сялимхан

Мать ребёнка: Сулейманова прапрабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алимя

Мать ребёнка: Сулейманова прапрабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулла

Мать ребёнка: Сулейманова прапрабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Искяндяр

Мать ребёнка: Сулейманова прапрабабушка

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