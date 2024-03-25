Сулейманов Хасан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1927
Сын: Сулейманов Хусаин Хасанович
Мать ребёнка: Сулейманова прапрабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сялимхан
Мать ребёнка: Сулейманова прапрабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алимя
Мать ребёнка: Сулейманова прапрабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулла
Мать ребёнка: Сулейманова прапрабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Искяндяр
Мать ребёнка: Сулейманова прапрабабушка