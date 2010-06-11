Терехов Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

11.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Терехов Фёдор Кириллович

Мать: Терехова

Смерть
11.06.2010
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