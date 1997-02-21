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Подопригора Ирина Сергеевна
Подопригора Ирина Сергеевна
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
21.02.1997
Пол
Женский
Отец
Подопригора Сергей Алексеевич
1964 г.р.
Мать
Степанова Валентина Вячеславовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1997
Отец:
Подопригора Сергей Алексеевич
Мать:
Степанова Валентина Вячеславовна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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