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Климов Горгоний Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Яков Фокин

Мать: Климова Ирина Федорова

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Климов Павел Горгониев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Климов Степан Горгониев

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 1841 по Неизвестно ст.
отдан в рекруты в 1841 г Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно
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