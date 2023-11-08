Козлов Георгий Семенов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1763
Отец: Козлов Семен Федоров
Мать: Козлова Ульяна Федорова
24 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Козлов Петр Георгиев
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильева
1 год в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское 15 лет в 1801 году Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильева
12 лет в 1801 году. Деревня Мостовая Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильева
7 лет в 1801 году, д. Мостовая Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Козлова Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильева
3 года в 1801 году, д. Мостовая Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно