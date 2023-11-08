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Козлов Георгий Семенов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Козлов Семен Федоров

Мать: Козлова Ульяна Федорова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
24 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна Васильева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Козлов Петр Георгиев

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское 15 лет в 1801 году Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1789

Сын: Козлов Герасим Георгиев

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильева

12 лет в 1801 году. Деревня Мостовая Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1794

Сын: Козлов Игнатий Георгиев

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильева

7 лет в 1801 году, д. Мостовая Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Козлова Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильева

3 года в 1801 году, д. Мостовая Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно

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