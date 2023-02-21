Шестаков Стефан
Место рожденияд.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Дата рождения14.09.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1828
Отец: Шестаков Василий
Мать: Шестакова Анна
д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Рождение ребёнка
24.05.1859
Сын: Шестаков Симеон
Мать ребёнка: Шестакова Акилина
д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Рождение ребёнка
22.10.1866
Сын: Шестаков Яков
Мать ребёнка: Шестакова Акилина
д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Рождение ребёнка
04.12.1870
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Шестакова Акилина
д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Акилина
Смерть
Неизвестно