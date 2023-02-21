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Шестаков Стефан

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Место рождения

д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость

Дата рождения

14.09.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1828

Отец: Шестаков Василий

Мать: Шестакова Анна

д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Рождение ребёнка
24.05.1859

Сын: Шестаков Симеон

Мать ребёнка: Шестакова Акилина

д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Рождение ребёнка
22.10.1866

Сын: Шестаков Яков

Мать ребёнка: Шестакова Акилина

д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Рождение ребёнка
04.12.1870

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Шестакова Акилина

д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Акилина

Смерть
Неизвестно
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