(Касимова) Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1792 и 1797
Дата смертиМежду 1849 и 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1819
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Касимов Пётр
Рождение ребёнка
21.09.1821
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Касимов Пётр
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемница Казака Казмы Астраухова жена Мария.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Касимов Константин
Отец ребёнка: Касимов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касимов Пётр
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1849 и 1860