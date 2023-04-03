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(Касимова) Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1792 и 1797

Дата смерти

Между 1849 и 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1813 и 1819

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Касимов Пётр

Рождение ребёнка
21.09.1821

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Касимов Пётр

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемница Казака Казмы Астраухова жена Мария.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Касимов Константин

Отец ребёнка: Касимов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касимов Пётр

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1849 и 1860
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