Прошина (Груцяк) Галина Ивановна
женский, родилась Неизвестно
Мать(Головотюк) ЕфросиньяНеизвестно г.р.
Супруги
Прошин Алексей Афанасьевич12.04.1940 г.р.
Дети
Дмитриева (Прошина) Елена Алексеевна23.04.1964 г.р.
Прошин Олег Алексеевич01.02.1968 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: (Головотюк) Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1964
Дочь: Дмитриева (Прошина) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Прошин Алексей Афанасьевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.02.1968
Отец ребёнка: Прошин Алексей Афанасьевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край