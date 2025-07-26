Прошина (Груцяк) Галина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прошина (Груцяк) Галина Ивановна

Автор
СК
Корсун С.

женский, родилась Неизвестно

Мать
(Головотюк) ЕфросиньяНеизвестно г.р.
Супруги
Прошин Алексей Афанасьевич12.04.1940 г.р.
Дети
Дмитриева (Прошина) Елена Алексеевна23.04.1964 г.р.
Прошин Олег Алексеевич01.02.1968 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Головотюк) Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прошин Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.04.1964

Дочь: Дмитриева (Прошина) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Прошин Алексей Афанасьевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
01.02.1968

Сын: Прошин Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Прошин Алексей Афанасьевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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