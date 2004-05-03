Чихачёв Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чихачёв Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1979

Дата смерти

03.05.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихачёв Даниил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.10.2001

Сын: Чихачев Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Бакуловна Марина Владимировна

Дедовичи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
03.05.2004

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