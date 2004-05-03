Чихачёв Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1979
Дата смерти03.05.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чихачёв Даниил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.10.2001
Мать ребёнка: Бакуловна Марина Владимировна
Дедовичи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
03.05.2004