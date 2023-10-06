Чекулаева Александра Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекулаева Александра Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекулаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: (Чекулаева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Чекулаев Николай Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916

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