Чекулаева Александра Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: (Чекулаева) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Чекулаев Николай Иванович
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916