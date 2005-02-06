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Кузнецова Варвара Максимовна
Кузнецова Варвара Максимовна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
06.02.2005
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Максим Александрович
1979 г.р.
Мать
Абрамова Ольга Сергеевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2005
Отец:
Кузнецов Максим Александрович
Мать:
Абрамова Ольга Сергеевна
Москва
, город федерального значения Москва
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