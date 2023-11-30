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Шалабанов Илья Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Шалабанов Никонор Герасимович

Мать: Шалабанова Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалабанова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
15.06.1882 ст.

Дочь: Шалабанова Агрипина Ильинична

Мать ребёнка: Шалабанова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
25.10.1885 ст.

Дочь: Бещева (Шалабанова) Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Шалабанова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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