Дарья Тимофеева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Прокофьев (Ич)
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Хеврония Ильина (Чна)
Отец ребёнка: Илья Прокофьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Екатерина Ильина (Чна)
Отец ребёнка: Илья Прокофьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно