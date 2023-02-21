Беляев Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Григорий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
17.03.1929

Дочь: Минченко Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
12.10.1932

Сын: Беляев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
19.01.1935

Дочь: Кузьменко Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
12.02.1937

Дочь: Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
16.09.1941

Сын: Беляев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
26.10.1946

Дочь: Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Ульяна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Филипповна

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