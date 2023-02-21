Беляев Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляев Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
17.03.1929
Дочь: Минченко Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
12.10.1932
Сын: Беляев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
19.01.1935
Дочь: Кузьменко Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
12.02.1937
Дочь: Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
16.09.1941
Сын: Беляев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
26.10.1946
Дочь: Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Ульяна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Филипповна