Облинов Василий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Облинов Василий Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2001

Отец: Облинов Юрий Леонидович

Мать: Облинова Надежда Викторовна

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