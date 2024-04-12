Бедина (Борисова) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Борисов Константин Архипович
Мать: Борисова Мария
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бедин Иван ?
Отец ребёнка: Бедин Николай ?
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Бедин Николай ?
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Бедин Николай ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедин Николай ?
Работа или профессия
Неизвестно
Работала на полях графа Орлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно