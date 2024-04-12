Бедина (Борисова) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедина (Борисова) Мария Константиновна

Место рождения

Николаевка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Борисов Константин Архипович

Мать: Борисова Мария

Николаевка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Бедин Иван ?

Отец ребёнка: Бедин Николай ?

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бедин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Бедин Николай ?

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Бедин Николай ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедин Николай ?

Работа или профессия
Неизвестно
Работала на полях графа Орлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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