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Наталья Антипова
Наталья Антипова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Антип
Мать
Агрипина Васильева
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Антип
Мать:
Агрипина Васильева
Смерть
Неизвестно
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