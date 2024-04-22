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Стрельцов Вячеслав Анатольевич

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1944

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

После 1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Стрельцов Анатолий Лаврентьевич

Мать: Стрельцова Анна (Ганна)

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
2010
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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