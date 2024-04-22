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Стрельцов Вячеслав Анатольевич
Стрельцов Вячеслав Анатольевич
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Древо
Место рождения
Бузулук
, город Бузулук, Оренбургская область
Дата рождения
1944
Дата смерти
2010
Пол
Мужской
Отец
Стрельцов Анатолий Лаврентьевич
1902 г.р.
Мать
Стрельцова Анна (Ганна)
После 1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец:
Стрельцов Анатолий Лаврентьевич
Мать:
Стрельцова Анна (Ганна)
Бузулук
, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
2010
Бузулук
, город Бузулук, Оренбургская область
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