Исавенко Кирилл Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исавенко Кирилл Ефремович

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Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

28.03.1914

Дата смерти

07.11.1986

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1914

Отец: Исавенко Ефрем Анастасиевич

Мать: Пелагея Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исавенко Дарья

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени | Интернет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исавенко Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
рыбак
Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
07.11.1986
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная 23 (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
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