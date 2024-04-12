Исавенко Кирилл Ефремович
Место рождения
Дата рождения28.03.1914
Дата смерти07.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1914
Отец: Исавенко Ефрем Анастасиевич
Мать: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исавенко Дарья
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени | Интернет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исавенко Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
рыбак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.11.1986
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная 23 (Кубанская обл., ст. Ахтарская)