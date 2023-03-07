Тарасенко Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения05.10.1908
Дата смерти18.12.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1908
Отец: Тарасенков Пётр Николаевич
Мать: Василиса Симеоновна
Рождение ребёнка
03.01.1928
Дочь: Мальцева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Валентина Петровна
Рождение ребёнка
06.10.1931
Мать ребёнка: Валентина Петровна
Рождение ребёнка
01.03.1938
Мать ребёнка: Валентина Петровна
г. Чимкент, Южно-Казахская обл.
Смерть
18.12.1954
Орловка, Кыргызстан