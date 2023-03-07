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Тарасенко Сергей Петрович

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Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.10.1908

Дата смерти

18.12.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1908

Отец: Тарасенков Пётр Николаевич

Мать: Василиса Симеоновна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.01.1928

Дочь: Мальцева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Валентина Петровна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.10.1931

Сын: Тарасенко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Валентина Петровна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1938

Сын: Тарасенко Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Валентина Петровна

г. Чимкент, Южно-Казахская обл.
Смерть
18.12.1954
Орловка, Кыргызстан
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