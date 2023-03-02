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Никифоров Федор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1836 и 1838

Дата смерти

17.02.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1838

Отец: Никифоров Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866

Сын: Никифоров Герасим Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Между 1867 и 1868

Сын: Никифоров Кирилл Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Евдоким Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Дарья Алексеевна

Смерть
17.02.1909
Причина смерти: от удара
Похороны
19.02.1909
Тимоново, Дмитровский, Московская область
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