Никифоров Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1836 и 1838
Дата смерти17.02.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1838
Отец: Никифоров Алексей Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866
Сын: Никифоров Герасим Федорович
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1868
Сын: Никифоров Кирилл Федорович
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Евдоким Федорович
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1909
Причина смерти: от удара
Похороны
19.02.1909
Тимоново, Дмитровский, Московская область