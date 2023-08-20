Вторая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березикова Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березиков Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладыгина Валентин Петрович

Отец ребёнка: Ладыгин Пётр Артомонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладыгина Мария Петровна

Отец ребёнка: Ладыгин Пётр Артомонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладыгина Дмитрий Птрович

Отец ребёнка: Ладыгин Пётр Артомонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладыгина Николай Петрович

Отец ребёнка: Ладыгин Пётр Артомонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Пётр Артомонович

Смерть
Неизвестно
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