Вторая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березикова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березиков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладыгина Валентин Петрович
Отец ребёнка: Ладыгин Пётр Артомонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладыгина Мария Петровна
Отец ребёнка: Ладыгин Пётр Артомонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ладыгин Пётр Артомонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладыгина Николай Петрович
Отец ребёнка: Ладыгин Пётр Артомонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно