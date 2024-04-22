Вьялкина (Богданова) Параскева Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина (Богданова) Параскева Никитична

Место рождения

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.02.1875

Сын: Вьялкин Феодор Михайлович

Отец ребёнка: Вьялкин Михаил Васильевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.09.1879

Дочь: Афанасия Михайловна

Отец ребёнка: Вьялкин Михаил Васильевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.06.1880

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Вьялкин Михаил Васильевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонида Михайловна

Отец ребёнка: Вьялкин Михаил Васильевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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