Вьялкина (Богданова) Параскева Никитична
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
05.02.1875
Сын: Вьялкин Феодор Михайлович
Отец ребёнка: Вьялкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1879
Дочь: Афанасия Михайловна
Отец ребёнка: Вьялкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1880
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Вьялкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонида Михайловна
Отец ребёнка: Вьялкин Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно