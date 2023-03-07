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Желнин Гаврило Якимов

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Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Желнин Яким (Иоаким) Агафонов

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Желнина Зиновия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Желнин Парфен Гаврилов

Мать ребёнка: Желнина Зиновия Иванова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Марина Гаврилова

Мать ребёнка: Желнина Зиновия Иванова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Марфа Гаврилова

Мать ребёнка: Желнина Зиновия Иванова

Желны, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Желнин Назар Гаврилов

Мать ребёнка: Желнина Зиновия Иванова

Желны, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Желнин Дорофей Гаврилов

Мать ребёнка: Желнина Зиновия Иванова

Желны, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнина Зиновия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желны, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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