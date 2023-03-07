Желнин Гаврило Якимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Желнин Яким (Иоаким) Агафонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Желнина Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Желнина Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Марина Гаврилова
Мать ребёнка: Желнина Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Марфа Гаврилова
Мать ребёнка: Желнина Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Желнина Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Желнина Зиновия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желнина Зиновия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762