Ершов Степан Кирсантьев
Место рожденияИнбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Дата рождения26.11.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1821 ст.
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Крещение
28.11.1821 ст.
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Ершов Иван Степанов
Мать ребёнка: Ершова Наталья Алексеевна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Варвара Степанова
Мать ребёнка: Ершова Наталья Алексеевна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Ершов Иван Степанов
Мать ребёнка: Ершова Наталья Алексеевна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Степанова
Мать ребёнка: Ершова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Ершова Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно