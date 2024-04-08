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Ершов Степан Кирсантьев

Место рождения

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.11.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1821 ст.

Отец: Ершов Кирсантей Михайлович

Мать: Ершова Евдокия Фёдоровна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Крещение
28.11.1821 ст.
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Ершов Иван Степанов

Мать ребёнка: Ершова Наталья Алексеевна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Варвара Степанова

Мать ребёнка: Ершова Наталья Алексеевна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Ершов Иван Степанов

Мать ребёнка: Ершова Наталья Алексеевна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Степанова

Мать ребёнка: Ершова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Ершов Алексей Степанов

Мать ребёнка: Ершова Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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