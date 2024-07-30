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Аксенов Илларион Васильевич

Место рождения

Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.09.1914 ст.

Дата смерти

08.07.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1914 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
08.07.1915 ст.
Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-W9C2-S?i=211&wc=W627-BK7%3A149365001%2C149877501%2C172158401%2C172162401&cc=1807365

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