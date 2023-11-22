Дупак Григорий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1906
Жена: Федосия Ильинична
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Федосия Ильинична
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Федосия Ильинична
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Екатарина Григорьевна
Мать ребёнка: Федосия Ильинична
Рождение ребёнка
1911
Сын: Дупак Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Федосия Ильинична
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Федосия Ильинична
Смерть
Неизвестно