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Дупак Григорий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Федосия Ильинична

Рождение ребёнка
1907

Сын: Дупак Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Федосия Ильинична

Рождение ребёнка
1908

Сын: Дупак Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Федосия Ильинична

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Екатарина Григорьевна

Мать ребёнка: Федосия Ильинична

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дупак Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Федосия Ильинична

Рождение ребёнка
1916

Сын: Дупак Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Федосия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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