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Ершов Семён Кирсантьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1816 ст.

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1816 ст.

Отец: Ершов Кирсантей Михайлович

Мать: Ершова Евдокия Фёдоровна

Крещение
27.05.1816 ст.
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Ершов Максим Семёнович

Мать ребёнка: Ершова Степанида Васильевна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Ершова Степанида Васильевна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Степанида Васильевна

Смерть
1855
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
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