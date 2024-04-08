Ершов Семён Кирсантьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1816 ст.
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1816 ст.
Крещение
27.05.1816 ст.
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Ершова Степанида Васильевна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Ершова Степанида Васильевна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя