Пуцыкович Илларион Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуцыкович Илларион Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

1923 г.р.
1930 г.р.
1933 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Пуцыкович Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1923

Сын: Пуцыкович Василий Илларионович

Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична

Рождение ребёнка
26.04.1933

Сын: Пуцыкович Андрей Илларионович

Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Вера Илларионовна

Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична

Рождение ребёнка
19.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична

Рождение ребёнка
17.09.1943

Сын: Пуцыкович Николай Илларионович

Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуцыкович Ефимия Саввична

Смерть
1983
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