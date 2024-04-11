Пуцыкович Илларион Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Пуцыкович Виктор
Рождение ребёнка
17.08.1923
Сын: Пуцыкович Василий Илларионович
Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична
Рождение ребёнка
26.04.1933
Сын: Пуцыкович Андрей Илларионович
Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Вера Илларионовна
Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична
Рождение ребёнка
19.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична
Рождение ребёнка
17.09.1943
Сын: Пуцыкович Николай Илларионович
Мать ребёнка: Пуцыкович Ефимия Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983