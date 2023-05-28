Гаршуева Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гаршуев Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Гаршуев Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Гаршуева Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Гаршуев Афанасий Григорьевич
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно