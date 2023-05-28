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Гаршуева Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835

Сын: Гаршуев Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Гаршуев Афанасий Григорьевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гаршуева Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Гаршуев Афанасий Григорьевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаршуев Афанасий Григорьевич

Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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