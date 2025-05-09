Markov Maks Natanovich
мужской, родился 1888
умер Неизвестно
Дети
Markov AleksandrНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Markov Aleksandr
Мать ребёнка: (Naboyshchikova-Kosel (Sher)) Lea (Lidia) Scheilovna (Savelyevna)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Naboyshchikova-Kosel (Sher)) Lea (Lidia) Scheilovna (Savelyevna)
Смерть
Неизвестно