Markov Maks Natanovich 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Markov Maks Natanovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1888

умер Неизвестно

Дети
Markov AleksandrНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Markov Aleksandr

Мать ребёнка: (Naboyshchikova-Kosel (Sher)) Lea (Lidia) Scheilovna (Savelyevna)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Naboyshchikova-Kosel (Sher)) Lea (Lidia) Scheilovna (Savelyevna)

Смерть
Неизвестно

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