Бабинцев Артемий
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Бабинцев Евдоким
Мать: Бабинцева Марфа
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Бабинцева Малания
д. Маменяк, Нолинского района, Вятской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
02.03.1921
Дочь: Кузнецова Евдокия
Мать ребёнка: Бабинцева Малания
Шилово, Калманский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Бабинцева Малания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабинцев Михаил
Мать ребёнка: Бабинцева Малания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабинцев Федор
Мать ребёнка: Бабинцева Малания
Смерть
Неизвестно