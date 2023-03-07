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Бабинцев Артемий

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Место рождения

Омелята, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Бабинцев Евдоким

Мать: Бабинцева Марфа

Омелята, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Бабинцев Иван (Иоаким)

Мать ребёнка: Бабинцева Малания

д. Маменяк, Нолинского района, Вятской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
02.03.1921

Дочь: Кузнецова Евдокия

Мать ребёнка: Бабинцева Малания

Шилово, Калманский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Бабинцева Малания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабинцев Михаил

Мать ребёнка: Бабинцева Малания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабинцев Федор

Мать ребёнка: Бабинцева Малания

Смерть
Неизвестно
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