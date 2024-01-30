Федин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедин Степан

Федин Степан

Место рождения

Булатово (Козельский р-н)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федина Степанида

Рождение ребёнка
1909

Сын: Федин Борис Степанович

Мать ребёнка: Федина Степанида

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.