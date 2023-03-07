Цертелева (Лавровская) Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1845
Дата смерти04.02.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1845 по 1851
Место жительства
С 1851 по 1860
Место жительства
С 1860 по 1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1888 по 1919
Смерть
04.02.1919