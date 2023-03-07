Цертелева (Лавровская) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цертелева (Лавровская) Елизавета Андреевна

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Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

12.10.1845

Дата смерти

04.02.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашин, Кашинский, Тверская область
Место жительства
С 1845 по 1851
Кашин, Кашинский, Тверская область
Место жительства
С 1851 по 1860
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1860 по 1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1888 по 1919
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.02.1919
Москва, город федерального значения Москва
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