Голошумова Феодосья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голошумова Феодосья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Голошумов Прокофий (Прохор)

Рождение ребёнка
1854

Сын: Голошумов Никонор

Отец ребёнка: Голошумов Прокофий (Прохор)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голошумов Прокофий (Прохор)

Смерть
Неизвестно
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