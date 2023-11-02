Баженов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

До 1930

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Баженов Иван

Мать: Баженова Мария ?

Смерть
До 1930
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