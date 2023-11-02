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Баженов Иван Иванович
Баженов Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
До 1930
Пол
Мужской
Отец
Баженов Иван
Мать
Баженова Мария ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Баженов Иван
Мать:
Баженова Мария ?
Смерть
До 1930
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