Тихонов Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гридина (Тихонова) Раиса Павловна
Мать ребёнка: Тихонова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова (Тихонова) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Тихонова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Наталья
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Тихонова Наталья
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно