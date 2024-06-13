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Тихонов Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Яков Осипович

Мать: Тихонова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гридина (Тихонова) Раиса Павловна

Мать ребёнка: Тихонова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова (Тихонова) Наталья Павловна

Мать ребёнка: Тихонова Наталья

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Наталья

Рождение ребёнка
1901

Сын: Тихонов Федор Павлович

Мать ребёнка: Тихонова Наталья

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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