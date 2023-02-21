Писарева Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисарева Александра Кузьминична

Писарева Александра Кузьминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1903

Дата смерти

21.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1903

Отец: Писарев Козьма Семёнович

Мать: Синклитикия Писарева

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мальцев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Мальцев Павел Максимович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мальцева Полина Павловна

Отец ребёнка: Мальцев Павел Максимович

Рождение ребёнка
02.09.1926

Дочь: Мальцева Мария Павловна

Отец ребёнка: Мальцев Павел Максимович

Рождение ребёнка
01.01.1931

Сын: Мальцев Иван Павлович

Отец ребёнка: Мальцев Павел Максимович

Рождение ребёнка
05.06.1935

Сын: Мальцев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Мальцев Павел Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Павел Максимович

Смерть
21.12.1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close