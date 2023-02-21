Писарева Александра Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1903
Дата смерти21.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1903
Отец: Писарев Козьма Семёнович
Мать: Синклитикия Писарева
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мальцев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Мальцев Павел Максимович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Мальцева Полина Павловна
Отец ребёнка: Мальцев Павел Максимович
Рождение ребёнка
02.09.1926
Дочь: Мальцева Мария Павловна
Отец ребёнка: Мальцев Павел Максимович
Рождение ребёнка
01.01.1931
Отец ребёнка: Мальцев Павел Максимович
Рождение ребёнка
05.06.1935
Отец ребёнка: Мальцев Павел Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1977