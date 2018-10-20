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Климкин Кирилл Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1966

Дата смерти

20.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

УЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1966

Отец: Климкин Анатолий Илларионович

Мать: Климкина Ираида Леонидовна

Бракосочетание
13.10.1989

Жена: Диденко Лариса Альбертовна

Рождение ребёнка
28.05.1990

Дочь: Климкина Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Диденко Лариса Альбертовна

Рождение ребёнка
22.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диденко Лариса Альбертовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1996

Сын: Климкин Максим Кириллович

Мать ребёнка: Диденко Лариса Альбертовна

Смерть
20.10.2018
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