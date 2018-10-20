Климкин Кирилл Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1966
Дата смерти20.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1966
Бракосочетание
13.10.1989
Рождение ребёнка
28.05.1990
Дочь: Климкина Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Диденко Лариса Альбертовна
Рождение ребёнка
22.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диденко Лариса Альбертовна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1996
Сын: Климкин Максим Кириллович
Мать ребёнка: Диденко Лариса Альбертовна
Смерть
20.10.2018