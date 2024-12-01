Уткин Афонасий Николаевич
мужской, родился 1820 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецУткин Николай Сафонович1799 ст. г.р.
МатьУткина Первая женаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Уткин Николай Сафонович
Мать: Уткина Первая жена
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
1843 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно