Уткин Афонасий Николаевич 1820 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Уткин Афонасий Николаевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1820 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Уткин Николай Сафонович1799 ст. г.р.
Мать
Уткина Первая женаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Уткин Николай Сафонович

Мать: Уткина Первая жена

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Военная служба
1843 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Отдан в рекруты

Смерть
Неизвестно

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