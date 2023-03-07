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Коновалова (Малыхина) Ольга

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Место рождения

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1891

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Малыхин Илья

Мать: не указана

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Коновалов Григорий

Отец ребёнка: Коновалов Антон

Рождение ребёнка
24.01.1921

Дочь: Новикова Евдокия

Отец ребёнка: Коновалов Антон

Рождение ребёнка
1925

Сын: Коновалов Василий

Отец ребёнка: Коновалов Антон

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Коновалов Анатолий

Отец ребёнка: Коновалов Антон

Рождение ребёнка
18.05.1935

Дочь: Могильникова Валентина

Отец ребёнка: Коновалов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Дмитрий

Отец ребёнка: Коновалов Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Антон

Смерть
1969
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