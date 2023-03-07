Коновалова (Малыхина) Ольга
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Малыхин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Коновалов Григорий
Отец ребёнка: Коновалов Антон
Рождение ребёнка
24.01.1921
Дочь: Новикова Евдокия
Отец ребёнка: Коновалов Антон
Рождение ребёнка
1925
Сын: Коновалов Василий
Отец ребёнка: Коновалов Антон
Рождение ребёнка
1930
Сын: Коновалов Анатолий
Отец ребёнка: Коновалов Антон
Рождение ребёнка
18.05.1935
Дочь: Могильникова Валентина
Отец ребёнка: Коновалов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Дмитрий
Отец ребёнка: Коновалов Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Антон
Смерть
1969