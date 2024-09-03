Ксения Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Прохоровна

Место рождения

Якшур, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Якшур, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1867

Муж: Лука Захарович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Елена Лукинична

Отец ребёнка: Лука Захарович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1870

Сын: Владимир Лукич

Отец ребёнка: Лука Захарович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анисья Лукинична

Отец ребёнка: Лука Захарович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1879

Сын: Петр Лукич

Отец ребёнка: Лука Захарович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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