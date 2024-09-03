Ксения Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1867
Муж: Лука Захарович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Елена Лукинична
Отец ребёнка: Лука Захарович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Владимир Лукич
Отец ребёнка: Лука Захарович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анисья Лукинична
Отец ребёнка: Лука Захарович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Петр Лукич
Отец ребёнка: Лука Захарович
Смерть
Неизвестно