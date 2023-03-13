Миронова Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Беспалова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Беспалов Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1953
Сын: Беспалов Валерий Петрович
Отец ребёнка: Беспалов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018