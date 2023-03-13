Миронова Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Зинаида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Беспалова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Беспалов Петр Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.04.1953

Сын: Беспалов Валерий Петрович

Отец ребёнка: Беспалов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Петр Иванович

Смерть
2018
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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