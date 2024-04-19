Мухина (Михеева) Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Михеева) Матрона Андреевна

Место рождения

починок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Михеев Андрей Минеев

Мать: Михеева Марфа Мартиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Мартин Иерофеевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мухин Афанасий Мартинович

Отец ребёнка: Мухин Мартин Иерофеевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Мухин Михей Мартинович

Отец ребёнка: Мухин Мартин Иерофеевич

Смерть
Неизвестно

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