Мухина (Михеева) Матрона Андреевна
Место рожденияпочинок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Михеев Андрей Минеев
Мать: Михеева Марфа Мартиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мухин Афанасий Мартинович
Отец ребёнка: Мухин Мартин Иерофеевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Мухин Мартин Иерофеевич
Смерть
Неизвестно