Плохотнюк Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотнюк Андрей

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Место рождения

Малая Помошная, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Плохотнюк Иван Петрович

Мать: Меланья Степановна

Малая Помошная, Кіровоградська область
Работа или профессия
С 1929
Колхозник
Работа или профессия
С 1934
Малая Помошная, Кіровоградська область
тракторист | машинно-тракторная станция. Первый трактор в Малой Помошной вел он.
Образование
По 1934
Курсы механизаторов
Военная служба
С 26.06.1941 по ?.09.1945
Прошёл всю войну рядовым – от начала до конца.Награждён медалью «За победу над Германией», а также медалью «За оборону Кавказа».Был призван 26 июня 1941 года и в начале войны служил в авиационном полк... Показать все
Место жительства
По 1945
Место жительства
После 1945
Работа или профессия
После 1945
железнодорожный поселок Помошная
Машинно-тракторная станция
Работа или профессия
С 1945
Малая Помошная, Кіровоградська область
механизатор | Вернувшись в родное село, совместно со школьным другом Гиталовым Александром.своими силами, используя брошенную немцами технику (танки и тягачи) , восстановил три трактора . Гиталов Алек... Показать все
Работа или профессия
После 1945
железнодорожный поселок Помошная
депо
Рождение ребёнка
1950

Сын: Плохотнюк Юрий

Мать ребёнка: Плохотнюк Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохотнюк Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1984
железнодорожный поселок Помошная
полез чинить крышу своего дома и упал
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