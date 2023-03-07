Плохотнюк Андрей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Плохотнюк Иван Петрович
Мать: Меланья Степановна
Работа или профессия
С 1929
Колхозник
Работа или профессия
С 1934
тракторист | машинно-тракторная станция. Первый трактор в Малой Помошной вел он.
Образование
По 1934
Курсы механизаторов
Военная служба
С 26.06.1941 по ?.09.1945
Прошёл всю войну рядовым – от начала до конца.Награждён медалью «За победу над Германией», а также медалью «За оборону Кавказа».Был призван 26 июня 1941 года и в начале войны служил в авиационном полк... Показать все
Место жительства
По 1945
Место жительства
После 1945
Работа или профессия
После 1945
железнодорожный поселок Помошная
Машинно-тракторная станция
Работа или профессия
С 1945
механизатор | Вернувшись в родное село, совместно со школьным другом Гиталовым Александром.своими силами, используя брошенную немцами технику (танки и тягачи) , восстановил три трактора . Гиталов Алек... Показать все
Работа или профессия
После 1945
железнодорожный поселок Помошная
депо
Рождение ребёнка
1950
Сын: Плохотнюк Юрий
Мать ребёнка: Плохотнюк Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плохотнюк Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1984
железнодорожный поселок Помошная
полез чинить крышу своего дома и упал