Обухов Борис Захаров
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Федосия Борисовна
Мать ребёнка: Обухова Акулина Ильина
Рождение ребёнка
1860
Сын: Обухов Константин Борисович
Мать ребёнка: Обухова Акулина Ильина
Рождение ребёнка
26.11.1864 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Акулина Ильина
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Обухова Акулина Ильина
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Обухова Акулина Ильина
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Обухова Акулина Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Акулина Ильина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1899