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Обухов Борис Захаров

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1899

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Обухов Захар Васильевич

Мать: Обухова Пелагия Клементова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Федосия Борисовна

Мать ребёнка: Обухова Акулина Ильина

Рождение ребёнка
1860

Сын: Обухов Константин Борисович

Мать ребёнка: Обухова Акулина Ильина

Рождение ребёнка
26.11.1864 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Акулина Ильина

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Обухов Тимофей Борисович

Мать ребёнка: Обухова Акулина Ильина

Рождение ребёнка
1872

Сын: Обухов Георгий Борисович

Мать ребёнка: Обухова Акулина Ильина

Рождение ребёнка
1876

Сын: Обухов Филипп Борисович

Мать ребёнка: Обухова Акулина Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Акулина Ильина

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1899
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