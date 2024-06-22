Колпаков Николай Стефанович 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Николай Стефанович

Место рождения

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Колпаков Стефан Герасимович

Мать: Пелагия Якимовна

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпакова (Ельшина) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Колпаков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Колпакова (Ельшина) Евдокия Михайловна

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
13.09.1898

Сын: Колпаков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
27.03.1902

Дочь: (Колпакова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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