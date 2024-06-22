Колпаков Николай Стефанович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Колпаков Стефан Герасимович
Мать: Пелагия Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Колпаков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Колпакова (Ельшина) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
13.09.1898
Сын: Колпаков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
27.03.1902
Дочь: (Колпакова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно