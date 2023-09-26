Хлуднев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлуднев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлуднев Иван

Мать: Хлуднева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Александр

Мать ребёнка: Хлуднева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Владимир

Мать ребёнка: Хлуднева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлуднева Мария

Смерть
Неизвестно
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