Хлуднев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлуднев Иван
Мать: Хлуднева Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Александр
Мать ребёнка: Хлуднева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Владимир
Мать ребёнка: Хлуднева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлуднева Мария
Смерть
Неизвестно