Матикайнен (Матикайнен) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Матикайнен) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1927

Сын: Матикайнен Суло Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Абрамович

Рождение ребёнка
06.10.1930

Дочь: Лайна Адамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Адам Абрамович

Смерть
Неизвестно
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