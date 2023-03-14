Матикайнен (Матикайнен) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1927
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Абрамович
Рождение ребёнка
06.10.1930
Дочь: Лайна Адамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно